Derbi ağabeyin

Sıkıntılı günler yaşayan Antalyaspor, Alanyaspor’u Emre Güral (2) ve Deniz Kadah’ın golleriyle geçerek ligde maç sonra 3 puanla tanıştı

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçına sahne olan Antalya derbisinde golen taraf 'ağabey' Antalyaspor oldu: 3-1. Maça 'kardeş' Alanya daha etkili başladı ve 22. dakikada Vagner Love ile 1-0 öne geçti. Daha sonra ikinci gol fırsatlarını tepen Alanyaspor, 32'de Emre Güral'ın vuruşuna engel olamadı ve ilk yarı 1-1 bitti.



ANTALYASPOR NEFES ALDI

Antalyaspor, ikinci yarıya etkili başladı. 51'de Deniz Kadah skoru 2-1 yaptı. 84'te ise ilk golü atan Emre, maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla ligde 5 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor rahat bir nefes alırken Alanya'da Susic'in durumu kritik.

