Derbi ağabeyin
Sıkıntılı günler yaşayan Antalyaspor, Alanyaspor’u Emre Güral (2) ve Deniz Kadah’ın golleriyle geçerek ligde maç sonra 3 puanla tanıştı
Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçına sahne olan Antalya derbisinde golen taraf 'ağabey' Antalyaspor oldu: 3-1. Maça 'kardeş' Alanya daha etkili başladı ve 22. dakikada Vagner Love ile 1-0 öne geçti. Daha sonra ikinci gol fırsatlarını tepen Alanyaspor, 32'de Emre Güral'ın vuruşuna engel olamadı ve ilk yarı 1-1 bitti.
ANTALYASPOR NEFES ALDI
Antalyaspor, ikinci yarıya etkili başladı. 51'de Deniz Kadah skoru 2-1 yaptı. 84'te ise ilk golü atan Emre, maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla ligde 5 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor rahat bir nefes alırken Alanya'da Susic'in durumu kritik.
ANTALYASPOR NEFES ALDI
Antalyaspor, ikinci yarıya etkili başladı. 51'de Deniz Kadah skoru 2-1 yaptı. 84'te ise ilk golü atan Emre, maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla ligde 5 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor rahat bir nefes alırken Alanya'da Susic'in durumu kritik.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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