 Derbi ağabeyin – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Derbi ağabeyin

    Derbi ağabeyin

    Sıkıntılı günler yaşayan Antalyaspor, Alanyaspor’u Emre Güral (2) ve Deniz Kadah’ın golleriyle geçerek ligde maç sonra 3 puanla tanıştı

    Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçına sahne olan Antalya derbisinde golen taraf 'ağabey' Antalyaspor oldu: 3-1. Maça 'kardeş' Alanya daha etkili başladı ve 22. dakikada Vagner Love ile 1-0 öne geçti. Daha sonra ikinci gol fırsatlarını tepen Alanyaspor, 32'de Emre Güral'ın vuruşuna engel olamadı ve ilk yarı 1-1 bitti.

    ANTALYASPOR NEFES ALDI
    Antalyaspor, ikinci yarıya etkili başladı. 51'de Deniz Kadah skoru 2-1 yaptı. 84'te ise ilk golü atan Emre, maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla ligde 5 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor rahat bir nefes alırken Alanya'da Susic'in durumu kritik.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:50
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