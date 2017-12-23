Arda Turan çılgınlığı
Fatih Terim'in Galatasaray'a imza atmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar Arda Turan'ı mesaj yağmuruna tuttu.
Dün gece Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinden itibaren Arda'nın sosyal medyadaki hesaplarına 'Come to Beşiktaş' çağrısı bırakmaya başlayan Beşiktaş taraftarının bu kez ne kadar etkili olacağı ve Arda'nın bu çağrılara nasıl cevap vereceği şimdiden merak edilen konuların başında geliyor.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in de Milli futbolcuya sıcak baktığı ve böyle bir transferi reddetmeyeceği tahmin ediliyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılması halinde Beşiktaş'a imza atması devre arasının en flaş transfer hamlesi olabilir.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:47
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Domagoj Vida Beşiktaş'a
Toplam 16
Yorum
hayri gülle Sen şampiyonlar liginde 10 kişi 6 gol yiyorsan sorun burdadır hakemler hata yapar ve yapacaktır.
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 19
Yorum
vatandas Bizim KAHVEDE, teklif yaptı gibi bozuk TÜRKÇE konuşana çay bile getirmezler..
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Fatih Terim'e tavır!
Toplam 3
Yorum
taraftar Galatasaray'da son sözü LİSE söyler.Elemanlar değil.
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