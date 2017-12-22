 Fatih Terim'den Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fatih Terim'den Beşiktaş açıklaması

    Fatih Terim'den Beşiktaş açıklaması

    Fatih Terim, imza töreninde gelen 'güçlü rakipler var, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Şampiyonluk adayları ne kadar çok olursa heyecanın da o kadar artacağını düşünüyorum" dedi. Bu açıklama sırasında Fatih Terim "Beşiktaş'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:49
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