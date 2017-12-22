 Fatih Terim'den Igor Tudor açıklaması – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fatih Terim'den Igor Tudor açıklaması

    Fatih Terim'den Igor Tudor açıklaması

    Galatasaray'daki 4. dönemi için imza törenine katılan Fatih Terim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Elimi taşın altına sokmam gerektiği için buradayım" dedi.

    Terim ayrıca konuşmasında Tudor'a da değindi ve şöyle konuştu: "Sevgili meslektaşım Igor Tudor'a da yaptığı hizmetler ve gösterdiği başarılar için teşekkür ediyorum."

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:37
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