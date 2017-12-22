 "G.Saray'ı şampiyonluğa taşıyacak tek isim..." – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "G.Saray'ı şampiyonluğa taşıyacak tek isim..."

    "G.Saray'ı şampiyonluğa taşıyacak tek isim..."

    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim'in imza töreninde konuştu...

    Özbek'in açıklamaları şöyle:

    "Sayın Fatih Terimi'in yuvaya dönüşünü tesis eden imza törenine hoş geldiniz. Olayı kelimelele anlatmak çok kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş, hem sporculuk hem çalıştırıcılık döneminde Galatasaray'la zirveye çıkmış... Tabi Galatasaray'la beraber Fatih hocanın, Fatih hoca olduğunu düşünüyorum.

    Galatasaray son haftalarda sportif olarak düşüşe geçmişti. Ben de Galatasaray'ı çıkışa geçirecek ve şampiyonluğa tek kişinin Fatih Terim olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden Fatih Terim'le iletişime geçtim. Fatih Terim kesinlikle para konusunu konuşulmasını da istemedi. "

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:22
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