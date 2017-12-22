"G.Saray'ı şampiyonluğa taşıyacak tek isim..."
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim'in imza töreninde konuştu...
Özbek'in açıklamaları şöyle:
"Sayın Fatih Terimi'in yuvaya dönüşünü tesis eden imza törenine hoş geldiniz. Olayı kelimelele anlatmak çok kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş, hem sporculuk hem çalıştırıcılık döneminde Galatasaray'la zirveye çıkmış... Tabi Galatasaray'la beraber Fatih hocanın, Fatih hoca olduğunu düşünüyorum.
Galatasaray son haftalarda sportif olarak düşüşe geçmişti. Ben de Galatasaray'ı çıkışa geçirecek ve şampiyonluğa tek kişinin Fatih Terim olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden Fatih Terim'le iletişime geçtim. Fatih Terim kesinlikle para konusunu konuşulmasını da istemedi. "
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:22
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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