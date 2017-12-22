Aydınsporlu Hasan Galatasaray yolunda
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Aydınspor 1923'ün 16 yaşındaki futbolcusu Hasan Gündem'e Galatasaray'ın talip olduğu öğrenildi.
Geçen yıl profesyonel yapılarak bu sezon 3'üncü Lig'de 3 maça çıkan genç futbolcuyu geleceğe yönelik olarak altyapıya transfer etmek isteyen sarı-kırmızılıların girişimlere başladığı belirtildi. Aydın'da 9 yaşında futbola başlayan hücum oyuncusu, U14 kategorisinde 32, U15'te 28 ve U16'da ise 25 gol atma başarısı gösterdi.
Galatasaray'ın teklifini doğrulayan genç futbolcunun babası Mehmet Gündem, "Hasan ile Galatasaraylı yöneticiler görüştü. Aydınspor 1923'teki yöneticiler de bu konuda yardımcı oldu. Pazartesi günü Galatasaray için İstanbul'a gidecek" dedi.
İncirliova Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan Hasan da Galatasaray gibi bir dev takıma gideceği için sevinçli ve bir o kadar da heyacanlı olduğunu söyledi. Aydınspor 1923 Yöneticisi Fevzi Subaşı ise transfere yeşil ışık yaktı.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:19
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Aydınsporlu Hasan Galatasaray yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.