Nihat Kahveci'den Şenol Güneş göndermesi!

Türk futbolunun en kariyerli teknik adamı olan ve Galatasaray takımıyla birçok ulusal ve uluslararası önemli başarıya imza atan Fatih Terim, aradan geçen 4 yılı aşkın süreden sonra bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin başına geçti.



Galatasaray'ın bu anlaşmayı duyurmasının ardından eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci'nin attığı tweet dikkatlerden kaçmadı...





