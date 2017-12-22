Nihat Kahveci'den Şenol Güneş göndermesi!
Galatasaray'ın dün gece yarısı tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile anlaştığını duyurmasının arından eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci'nin attığı tweet dikkat çekti.
Türk futbolunun en kariyerli teknik adamı olan ve Galatasaray takımıyla birçok ulusal ve uluslararası önemli başarıya imza atan Fatih Terim, aradan geçen 4 yılı aşkın süreden sonra bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin başına geçti.
Galatasaray'ın bu anlaşmayı duyurmasının ardından eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci'nin attığı tweet dikkatlerden kaçmadı...
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:39
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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