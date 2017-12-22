 Nihat Kahveci'den Şenol Güneş göndermesi! – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    'den Şenol Güneş göndermesi!

    Nihat Kahveci'den Şenol Güneş göndermesi!

    Galatasaray'ın dün gece yarısı tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile anlaştığını duyurmasının arından eski Beşiktaşlı futbolcu 'nin attığı tweet dikkat çekti.

    Türk futbolunun en kariyerli teknik adamı olan ve Galatasaray takımıyla birçok ulusal ve uluslararası önemli başarıya imza atan Fatih Terim, aradan geçen 4 yılı aşkın süreden sonra bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin başına geçti.

    Galatasaray'ın bu anlaşmayı duyurmasının ardından eski Beşiktaşlı futbolcu 'nin attığı tweet dikkatlerden kaçmadı...


    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:39
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