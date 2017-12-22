Arda Turan, Beşiktaş'a geliyor mu?
Son zamanlarda adı Beşiktaş'la anılmaya başlayan Arda Turan, siyah beyazlı ekibe transfer olacak mı? İşte son gelişmeler...
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