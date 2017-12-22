 Galatasaray yarı finalde – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Galatasaray yarı finalde

    Galatasaray yarı finalde

    Voleybolda, Kadınlar Kupa Voley'de Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

    Galatasaray'ın etkili servis atışlarıyla rakibinin savunmasını zayıflattığı ilk sette Beşiktaş, köşelerde hücum yaparak sayı üretti. Sarı-kırmızılılar, 8-6 geriden geldiği sette, Neslihan'ın servis atışlarıyla bulduğu sayıların ardından 9-8 öne geçti ve teknik molaya 12-10 önde girdi. Galatasaray, skor 16-13 lehineyken yakaladığı 4-0'lık seriyle farkı iyice açtı: 20-13. Sarı-kırmızılı ekip, seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti.

    Beşiktaş, 2. sette hızlı hücumlarda Dilara, köşelerden ise Rykhliuk ile etkili oldu. Galatasaray, 2. paslardan ve kısa toplardan sayı üretirken teknik molayı 12-10 önde tamamladı. Seti 25-17 alan sarı-kırmızılılar, skoru 2-0'a getirdi.

    Beşiktaş, 3. sette savunmada çok hata yaptı. Manşet kalitesi düşen siyah-beyazlı ekip, etkili hücum yapmakta zorlandı. Farkı çabuk açan Galatasaray, teknik molaya 12-5 önde girdi. Sarı-kırmızılılarda Seda ve Rabadzhieva, skora katkı yaptı. Beşiktaş, zaman zaman farkı eritse de öne geçmeyi başaramadı. Seti 25-20 alan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:43
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