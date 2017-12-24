 Eczacıbaşı finalde: 3-1 – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Eczacıbaşı finalde: 3-1

    Eczacıbaşı finalde: 3-1

    Kupa Voley yarı finalinde G.Saray’ı 4 sette devirdi

    Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray'ı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA finale yükseldi. İlk iki seti 25-19 ve 25-17 alan Eczacıbaşı karşısında Galatasaray 25-16 ile maça tutundu. Ancak 4. seti de 26-24 kazanan Eczacıbaşı adını finale yazdıran taraf oldu.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
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