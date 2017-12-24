Eczacıbaşı finalde: 3-1

Kupa Voley yarı finalinde G.Saray’ı 4 sette devirdi

Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray'ı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA finale yükseldi. İlk iki seti 25-19 ve 25-17 alan Eczacıbaşı karşısında Galatasaray 25-16 ile maça tutundu. Ancak 4. seti de 26-24 kazanan Eczacıbaşı adını finale yazdıran taraf oldu.