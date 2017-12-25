Vakıf şampiyon

Voleybolda Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Setleri 25-22, 25-18 ve 32-30 kazanan Vakıf, kupayı 6. kez müzesine götürdü. "En değerli oyuncusu" seçilen VakıfBank'tan Ting'e ödülünü, TVF Başkanı Akif Üstündağ verdi.