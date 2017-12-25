 Vakıf şampiyon – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Vakıf şampiyon

    Vakıf şampiyon
    Voleybolda Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Setleri 25-22, 25-18 ve 32-30 kazanan Vakıf, kupayı 6. kez müzesine götürdü. "En değerli oyuncusu" seçilen VakıfBank'tan Ting'e ödülünü, TVF Başkanı Akif Üstündağ verdi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vakıf şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN