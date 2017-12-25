Voleybolda Milliler'in maç programı belli oldu
2018 CEV A Erkekler Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu'nda Slovenya, Hollanda ve Ukrayna ile karşılaşacak, milli takımın maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, ilk maçını 19 veya 20 Mayıs'ta sahasında Ukrayna ile oynayacak.
İkinci karşılaşmasını 23 Mayıs'ta evinde Hollanda ile oynayacak milliler, üçüncü maçında 26 veya 27 Mayıs'ta deplasmanda Slovenya karşısına çıkacak. Ay-yıldızlılar, 30 Mayıs'ta Slovenya'yı ağırlarken, 2 veya 3 Haziran'da Hollanda'ya konuk olacak. Milliler gruptaki son maçını ise 6 Haziran'da deplasmanda Ukrayna ile yapacak.
Turnuvada dörtlü final etabı ise 13-14 Haziran'da gerçekleştirilecek.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:37
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Maicon'un golü dünya basınını salladı!
Toplam 10
Yorum
öğretici eee niye buradasın o zaman ?
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Güle güle Ozan
Toplam 8
Yorum
Fenerbahçe Türkiye'de 23 yaş altı oyunculara tavan fiyat uygulaması getirilmesi lazım. Az para kazanmalılarki kendilerini geliştirsinler.
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Çılgın taraftar verdiği sözü tuttu!
Toplam 1
Yorum
memoli şimdide sırada FATİH TERİM gelirse kendimi yakarım diyen bir yönetici vardı. O kendini biliyor ada sözünde dursun da görelim. Bekliyoruz.
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