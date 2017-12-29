Didim Belediyespor 3’te 3 yaptı
Didim Belediyespor Bayan Voleybol takımları hafta sonundaki 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Didim Belediyespor Kulübü altyapı sorumlusu Halil İbrahim Hacer ise bayan voleybol branşında elde edilen başarılardan memnun olduklarını belirterek, kulübün her branşta iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını ifade etti.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:30
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Forvete son aday Martinez!
Toplam 3
Yorum
hayırlı olsun Hem üzüldük hem sevindik Ve şunu bilki gözlerimiz yaşlı İnşallah orada da başarılı olursun Şanşın açık olsun Güle güle seni unutmayacağız
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Özbek favori
Toplam 1
Yorum
vah medya vah düne kadar yerden yere vurduğunuz Terim bugün kahraman ...ne oldu acaba formatlandımı adam...
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Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!
Toplam 3
Yorum
hakan biri şu hıncal uluç denen virüsü kapının önüne koysun. artık bu hastalığı hiç bir yerde görmek istemiyoruz.
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