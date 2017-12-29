 Didim Belediyespor 3’te 3 yaptı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    3’te 3 yaptı

    Didim Belediyespor 3’te 3 yaptı

    takımları hafta sonundaki 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

    takımları yüzleri güldürüyor. Bayan Voleybol takımı Antrenörü Hakan Koşar nezdinde 13-15 ve 19 yaş grubu bayan voleybol takımları haftayı galibiyetlerle kapadı. 19 yaş bayan voleybol takımı kendi evinde Kuşadasıspor'u 3-1'lik setle mağlup ederken, 15 yaş bayan voleybol takımı ise deplasmanda Kuşadası'nı 3-2'lik setle yendi. 13 yaşı grubu bayan voleybol takımı ise Söke Remzi Zeytinoğlu Spor kulübünü set vermeden 3-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı.

    Didim Belediyespor Kulübü altyapı sorumlusu Halil İbrahim Hacer ise bayan voleybol branşında elde edilen başarılardan memnun olduklarını belirterek, kulübün her branşta iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını ifade etti.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:30
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