 Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor!

    Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor!

    18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 'da ikinci tur maçlarına çıkacak.

    Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, B Grubu'nda ev sahibi 'nın yanı sıra ve ile karşılaşacak.

    Grupta maçlar Cherkasy şehrindeki bin 500 seyirci kapasiteli Palace of Sports Budivelnyk'te oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını yarını TSİ 21.00'de ile yapacak.

    İkinci turda dörderli 7 grupta 28 takım, tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Gruplarını lider bitiren takımlar ve en iyi üç ikinci, 7-15 Nisan'da Çekya ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 18 Yaş Altı Erkekler Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

    PROGRAM
    'nin şampiyonadaki maç programı şöyle (TSİ):

    Yarın:

    21.00 Türkiye-Macaristan

    5 Ocak Cuma:

    21.00 -Türkiye

    6 Ocak Cumartesi:

    18.30 -Türkiye

    KADRO
    18 Yaş Altı 'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Ahmet Boz, Ahmet Tümer, Ali Kağan Çil, Baran Yılmaz, Berkün Eber Üstündağ, Cafer Kirkit, Efe Bayram, Egecan Avcıl, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Onur Günaydı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:36
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