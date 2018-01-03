Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor!
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ukrayna'da Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci tur maçlarına çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, B Grubu'nda ev sahibi Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan ve Macaristan ile karşılaşacak.
Grupta maçlar Cherkasy şehrindeki bin 500 seyirci kapasiteli Palace of Sports Budivelnyk'te oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını yarını TSİ 21.00'de Macaristan ile yapacak.
İkinci turda dörderli 7 grupta 28 takım, tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Gruplarını lider bitiren takımlar ve en iyi üç ikinci, 7-15 Nisan'da Çekya ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.
PROGRAM
Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı şöyle (TSİ):
Yarın:
21.00 Türkiye-Macaristan
5 Ocak Cuma:
21.00 Gürcistan-Türkiye
6 Ocak Cumartesi:
18.30 Ukrayna-Türkiye
KADRO
18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ahmet Boz, Ahmet Tümer, Ali Kağan Çil, Baran Yılmaz, Berkün Eber Üstündağ, Cafer Kirkit, Efe Bayram, Egecan Avcıl, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Onur Günaydı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:36
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Chiriches apronda
Toplam 3
Yorum
hasan iyi bir transfer gibi görünüyor.
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Chiriches apronda
Toplam 3
Yorum
Mehmet Neden soğuk bakıyor? Antalyasporda oynamadığı için mi?
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Stada Koç geliyor
Toplam 1
Yorum
Dobra Dobra Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor size 1 şampiyonluk ve birde küme de kalma hediyesi verdi. Ve siz en büyüksünüz hemiii? :)
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