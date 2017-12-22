 Mario Gomez resmen açıklandı! İşte yeni takımı... – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    resmen açıklandı! İşte yeni takımı...

    <a href="/index/mario-gomez?id=3fef7fa4-9cae-4e37-aeb9-739aa56ef546" class="" rel="tag">Mario Gomez</a> resmen açıklandı! İşte yeni takımı...

    'ın eski golcülerinden , eski takımı Stuttgart'a transfer oldu.

    'tan ayrıldıktan sonra Alman ekiplerinden Wolfburg'un yolunu tutan 32 yaşındaki golcü, Bundesliga'da ilk yarının tamamlanmasının ardından Stuttgart ile anlaştı. Wolfsburg, Gomez'in transferinden 3 milyon Euro kazanacak.

    Alman ekibinin resmi internet sitesinden duyurulan transferin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hannes Wolf, Gomez'in transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İkinci yarıda bize çok yardımcı olacak" dedi.

    de, evine döndüğünden dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Beni ben yapan kulübe döndüğün için çok mutluyum. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

    2015-16 sezonunda forması giyen Alman oyuncu, bu sezon Bundesliga 12 maçta forma giyerken, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:26
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