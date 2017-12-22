Mario Gomez resmen açıklandı! İşte yeni takımı...
Beşiktaş'ın eski golcülerinden Mario Gomez, eski takımı Stuttgart'a transfer oldu.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Alman ekiplerinden Wolfburg'un yolunu tutan 32 yaşındaki golcü, Bundesliga'da ilk yarının tamamlanmasının ardından Stuttgart ile anlaştı. Wolfsburg, Gomez'in transferinden 3 milyon Euro kazanacak.
Alman ekibinin resmi internet sitesinden duyurulan transferin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hannes Wolf, Gomez'in transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İkinci yarıda bize çok yardımcı olacak" dedi.
Mario Gomez de, evine döndüğünden dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Beni ben yapan kulübe döndüğün için çok mutluyum. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.
2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Alman oyuncu, bu sezon Bundesliga 12 maçta forma giyerken, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:26
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ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Mario Gomez resmen açıklandı! İşte yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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