 Beşiktaş'ın rakibi Demir Grup Sivasspor – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın rakibi Demir Grup Sivasspor

    Beşiktaş'ın rakibi Demir Grup Sivasspor

    Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Ligde geçen hafta Osmanlıspor'u 5-1 yenerek puanını 30'a yükselten Beşiktaş, zirvenin 3 puan gerisinde averajla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor.

    Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas'ta kapatacak siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

    Demir Grup Sivasspor ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 23 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kırmızı-beyazlı takım bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

    - Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında
    Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor.

    Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:14
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