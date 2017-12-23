5 yerli adamla müthiş kapışma
Fatih Terim’in 4. kez Galatasaray’ın teknik direktörü olmasıyla Süper Lig’de müthiş ve çekişmeli bir şampiyonluk yarışı yaşanacak
Fatih Terim, 4. kez G.Saray'ın teknik direktörü oldu. Süper Lig'de zirve yarışı daha da renklendi... Fatih Terim'in yeniden lige dönmesiyle zirvedeki takımların teknik adamları arasındaki rekabet de iyice arttı. Fatih Terim, Süper Lig'de Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay ile karşı karşıya geldiği 27 maçta sadece 5 kez yenildi... Terim, bu maçlarda 15 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. İmparator, Şenol Güneş'e karşı 12 lig maçı oynadı, 1 kez kaybetti. Terim, Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'ya karşı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
5 yerli adamla müthiş kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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