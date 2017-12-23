5 yerli adamla müthiş kapışma

Fatih Terim, 4. kez G.Saray'ın teknik direktörü oldu. Süper Lig'de zirve yarışı daha da renklendi... Fatih Terim'in yeniden lige dönmesiyle zirvedeki takımların teknik adamları arasındaki rekabet de iyice arttı. Fatih Terim, Süper Lig'de Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay ile karşı karşıya geldiği 27 maçta sadece 5 kez yenildi... Terim, bu maçlarda 15 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. İmparator, Şenol Güneş'e karşı 12 lig maçı oynadı, 1 kez kaybetti. Terim, Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'ya karşı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.