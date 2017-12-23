 5 yerli adamla müthiş kapışma – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    5 yerli adamla müthiş kapışma

    5 yerli adamla müthiş kapışma

    Fatih Terim’in 4. kez Galatasaray’ın teknik direktörü olmasıyla Süper Lig’de müthiş ve çekişmeli bir şampiyonluk yarışı yaşanacak

    Fatih Terim, 4. kez G.Saray'ın teknik direktörü oldu. Süper Lig'de zirve yarışı daha da renklendi... Fatih Terim'in yeniden lige dönmesiyle zirvedeki takımların teknik adamları arasındaki rekabet de iyice arttı. Fatih Terim, Süper Lig'de Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay ile karşı karşıya geldiği 27 maçta sadece 5 kez yenildi... Terim, bu maçlarda 15 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. İmparator, Şenol Güneş'e karşı 12 lig maçı oynadı, 1 kez kaybetti. Terim, Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'ya karşı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    5 yerli adamla müthiş kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN