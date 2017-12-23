 Atletico Gaitan'ı vermeye hazır! – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Atletico 'ı vermeye hazır!

    Atletico <a href="/index/gaitan?id=5755b5ae-f94c-4f8a-b577-cdeea53f4013" class="" rel="tag">Gaitan</a>'ı vermeye hazır!

    Daha fazla forma giymek isteyen , Boca Juniors’a gitmek istedi. Ama Atletico Madrid yönetimi, "Boca maaşını ödeyemez. Senin için uygun olan Fenerbahçe" cevabını verdi?

    Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken Sarı- Lacivertli yönetimin listesinde yer alan Atletico Madrid'li konusunda önemli gelişmeler yaşandı. İstediği kadar ilk 11'de forma şansı bulamayan Tangocu ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini söyledi

    BOCA JUNİORS O PARAYI VEREMEZ
    Atletico yönetimine eski kulübü Boca Juniors'a gitmek istediğini söylerken ummadığı bir cevapla karşılaştı. Atletico yönetimi, "Senin ücretini Boca vermez. Kalan kısmı da biz tamamlamayız" dedi.

    SENİN İÇİN UYGUNU FENERBAHÇE
    Sonrasında 'a "Senin için en uygun kulüp Fenerbahçe. Seni kiralamak istiyorlar. Ücretinin tamamını da karşılamaya hazırlar" denildi. Gaitan için Fenerbahçe bir adım öne geçti.

    MENAJERİ FENER'İ İMA ETMİŞTİ
    Gaitan'ın menajeri Jose Iribarren de geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'den çok kişi aradı. Çok teklif var. Türkiye de seçeneklerden birisi" demiş açıkca kulüp ismi vermese de bu kulübün Fenerbahçe olduğu yorumları yapılmıştı.

    Takvim
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:02
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