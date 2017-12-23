Atletico Gaitan'ı vermeye hazır!
Daha fazla forma giymek isteyen Gaitan, Boca Juniors’a gitmek istedi. Ama Atletico Madrid yönetimi, "Boca maaşını ödeyemez. Senin için uygun olan Fenerbahçe" cevabını verdi?
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken Sarı- Lacivertli yönetimin listesinde yer alan Atletico Madrid'li Gaitan konusunda önemli gelişmeler yaşandı. İstediği kadar ilk 11'de forma şansı bulamayan Tangocu ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini söyledi
BOCA JUNİORS O PARAYI VEREMEZ
Gaitan Atletico yönetimine eski kulübü Boca Juniors'a gitmek istediğini söylerken ummadığı bir cevapla karşılaştı. Atletico yönetimi, "Senin ücretini Boca vermez. Kalan kısmı da biz tamamlamayız" dedi.
SENİN İÇİN UYGUNU FENERBAHÇE
Sonrasında Gaitan'a "Senin için en uygun kulüp Fenerbahçe. Seni kiralamak istiyorlar. Ücretinin tamamını da karşılamaya hazırlar" denildi. Gaitan için Fenerbahçe bir adım öne geçti.
MENAJERİ FENER'İ İMA ETMİŞTİ
Gaitan'ın menajeri Jose Iribarren de geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'den çok kişi aradı. Çok teklif var. Türkiye de seçeneklerden birisi" demiş açıkca kulüp ismi vermese de bu kulübün Fenerbahçe olduğu yorumları yapılmıştı.
Takvim
BOCA JUNİORS O PARAYI VEREMEZ
Gaitan Atletico yönetimine eski kulübü Boca Juniors'a gitmek istediğini söylerken ummadığı bir cevapla karşılaştı. Atletico yönetimi, "Senin ücretini Boca vermez. Kalan kısmı da biz tamamlamayız" dedi.
SENİN İÇİN UYGUNU FENERBAHÇE
Sonrasında Gaitan'a "Senin için en uygun kulüp Fenerbahçe. Seni kiralamak istiyorlar. Ücretinin tamamını da karşılamaya hazırlar" denildi. Gaitan için Fenerbahçe bir adım öne geçti.
MENAJERİ FENER'İ İMA ETMİŞTİ
Gaitan'ın menajeri Jose Iribarren de geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'den çok kişi aradı. Çok teklif var. Türkiye de seçeneklerden birisi" demiş açıkca kulüp ismi vermese de bu kulübün Fenerbahçe olduğu yorumları yapılmıştı.
Takvim
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Atletico Gaitan'ı vermeye hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.