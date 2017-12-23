En 'Baba' sol bek

Fenerbahçe’de yönetim şampiyonluk için kolları sıvadı. Devre arasında sol beke mutlaka takviye yapılacak. Chelsea’li Baba Rahman ismi ön plana çıktı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de arka arkaya kazanarak bi ara 9 puan geride düştüğü şampiyonluk yarışında yine ümitlenmişti. Yönetim de 20. şampiyonluk, bir başka deyişle 4. yıldız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.



Kanarya ara transfer döneminde öncelik verdiği sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Manchester United'lı Luke Shaw'dan istediği yanıtı alamayan sarı-lacivertlilerin alternatifi de Premier Lig'den. Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda Chelsea'den Baba Rahman'a göz dikti.



Chelsea'de şans bulamayan Ganalı futbolcu da İngiliz ekibinden ayrılmayı kafasına koydu. Sarı-lacivertliler geçen sezon Bundesliga ekibi Schalke'ye kiralanan futbolcuyu bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlıyor. Chelsea'nin yüksek ücret isterse kiralama formülü devreye sokulacak. Fenerbahçe, 23 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına renklerine bağlamaya çalışacak. Akhi halde sezon sonuna kadar kiralanacak.