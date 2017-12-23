 ‘Anelka beni kovdurdu’ – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    ‘Anelka beni kovdurdu’

    ‘Anelka beni kovdurdu’
    Chelsea'nin eski hocası Luis Felipe Scolari'den Kanarya'nın eski golcüsü Nicolas Anelka'ya ağır suçlama... Scolari, Chelsea'nin başındayken Anelka ile yaşadığı sorunu şöyle anlattı: "Anelka'ya 'Seni ve Drogba'yı dönüşümlü kanat oynatacağım dedim. Kabul etmedi. Benimle sürekli tartıştı. Onun bu tavırları nedeniyle Chelsea'den kovuldum. Anelka'yı affetmeyi düşünmüyorum"
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:53
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