‘Anelka beni kovdurdu’

Chelsea'nin eski hocası Luis Felipe Scolari'den Kanarya'nın eski golcüsü Nicolas Anelka'ya ağır suçlama... Scolari, Chelsea'nin başındayken Anelka ile yaşadığı sorunu şöyle anlattı: "Anelka'ya 'Seni ve Drogba'yı dönüşümlü kanat oynatacağım dedim. Kabul etmedi. Benimle sürekli tartıştı. Onun bu tavırları nedeniyle Chelsea'den kovuldum. Anelka'yı affetmeyi düşünmüyorum"