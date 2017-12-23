"Kocaman, Wenger olsun"

A.Gücü’nün hocası Kartal, Aykut Kocaman’ın uzun yıllar takımda kalması gerektiğini söyledi. Kartal “Wenger gibi olmalı” dedi

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan şu sıralarda ise Ankagücü'nü Süper Lig'e taşımayan çalışan İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ı övdü. Kartal "Futbolda sistemlerin oturması ve oyuncuların birbirini tanıması zamanılyor. Aykut Hoca ile sık sık görüşüyoruz. Ona ve ekibine çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.



'SABIR ÇOK ÖNEMLİ'

İsmail Kartal şunları söyledi: "Önümüzde Wenger örneği var, 21 yıldır Arsenal'in başında. Aykut Kocaman da bu şekilde hep Fenerbahçe'yi çalıştırabilir. Arsene Wenger işler kötü gitmeyince 'Sabır lazım' diyor. Yaptığımız iş hiç kolay değil. Onun için yönetimlerin sabırlı olması çok önemli. Hele ki ekonomik sıkıntıları olan takımlarda daha da önemli."