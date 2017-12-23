 Dirar'ın güveni yükseldi – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Dirar'ın güveni yükseldi

    Dirar'ın güveni yükseldi
    İLK geldiği haftalarda performansıyla eleştirilen Nabil Dirar, son karşılaşmalarda ise Fenerbahçe'yi taşıyan isimlerin başında geliyor. Aykut Kocaman'ın her zaman arkasında durduğu tecrübeli futbolcu iyi oyununu, hocasının bu desteğine bağladı. Dirar "Onun sayesinde öz güvenim arttı" ifadesini kullandı.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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