Dirar'ın güveni yükseldi
İLK geldiği haftalarda performansıyla eleştirilen Nabil Dirar, son karşılaşmalarda ise Fenerbahçe'yi taşıyan isimlerin başında geliyor. Aykut Kocaman'ın her zaman arkasında durduğu tecrübeli futbolcu iyi oyununu, hocasının bu desteğine bağladı. Dirar "Onun sayesinde öz güvenim arttı" ifadesini kullandı.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Dirar'ın güveni yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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