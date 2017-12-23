Son karar Josef

Karabükspor maçında Roman ve Skrtel’in cezalı duruma düşmesiyle Kocaman’ın stoper çözümü belli oldu. Deneyimli hoca, bu pozisyonda aksayan Mehmet Topal’ın yerine Josef de Souza’yı savunmada kullanacak

Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta iki stoperi Roman Neustadter ve Martin Skrtel sarı kart görerek cezalı duruma düşmüşlerdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın elinde burada oynatacağı stoper orijinli tek isim Luis Neto'ydu. Deneyimli çalıştırıcı "Forvetsiz oynadıysak, stopersiz de oynarız" ifadelerini kullanarak çözüm bulacağını ifade etmişti. İşte o çözümü buldu. Aykut Kocaman, her ne kadar Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayı istemese de bugün oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında mecburi olarak orta alan kurgusunda değişikliğe gidecek. SARI-la civertlilerin hocası Aykut Kocaman, Luis Neto'nun yanında Josef de Souza'ya şans vereck. Mehmet Topal sezon başında stoper mevkisinde ciddi hatalar yapmıştı.



OZAN TUFAN İLK 11'E

Milli Takım'da da zaman zaman savunmada oynayan ve güven vermeyen Topal'ın bu pozisyonda sıkıntı yaşamaması için Kocaman'ın son kararı Brezilyalı futbolcu oldu. Mehmet Topal-Josef ikilisinin bozulmasıyla 11'e girecek isim Ozan Tufan olacak. Kocaman genç oyuncusuyla bire bir görüşme yaparak bu kritik maçta kendisine güvendiğini iletti.