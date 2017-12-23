 Fener’de Kalinic şoku – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fener’de Kalinic şoku

    Fener’de Kalinic şoku
    Fenerbahçe Doğuş'a Nikola Kalinic'ten üzücü haber geldi. Geçtiğimiz akşam oynan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Sırp basketbolcunun sahalardan 4-6 hafta uzak kalacağı belirtildi. Kalinic bu sezon sakatlığı sebebiyle 2 maçta süre almıştı.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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