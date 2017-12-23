 "Topal’dan stoper olmaz" – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    "Topal’dan stoper olmaz"

    "Topal’dan stoper olmaz"

    Mini yorum: Emre Bol/ "Fenerbahçe ilk yarının son maçına önemli eksiklerle gidiyor. En büyük sıkıntı ise stoper mevkisinde...
    Mehmet Topal'ın Avrupa Ligi'ndeki Vardar ve milli takımdaki stoper performansı göz önüne alındığında Aykut Kocaman'ın ondan uzak durması gerektiğini düşünüyorum.
    Artık herkes şunu kabul etmeli; Topal stoper oynayamaz. Konyaspor karşısında Josef daha iyi bir tercih gibi görünüyor. Zaten neredeyse her maç stoperlerin arasına girerek oynuyor.
    Onun önünde Topal ve Ozan'ın görev yapacağını varsayarak böyle savunma ağırlıklı bir kadroda Aykut hoca kesinlikle hücumcu Valbuena'yla başlamalı."

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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