 Onur konuğu – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Onur konuğu

    Onur konuğu

    Filistin davasının simgesi haline gelen down sendromlu Muhammed, bu akşamki karşılaşmayı tribünden izleyecek

    Kudüs gerilimi sonrası İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen down sendromlu Filistinli Muhammed et- Tavil; bu akşamki Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını 'onur' konuğu olarak tribünden izleyecek. Psikolojik destek amacıyla Türkiye'ye getirilen ve önceki gün ailesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Muhammed, ev sahibi Konyaspor'un davetlisi olarak; annesi, babası ve ağabeyi ile tribündeki yerini alacak.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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