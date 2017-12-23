Filistin davasının simgesi haline gelen down sendromlu Muhammed, bu akşamki karşılaşmayı tribünden izleyecek

Kudüs gerilimi sonrası İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen down sendromlu Filistinli Muhammed et- Tavil; bu akşamki Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını 'onur' konuğu olarak tribünden izleyecek. Psikolojik destek amacıyla Türkiye'ye getirilen ve önceki gün ailesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Muhammed, ev sahibi Konyaspor'un davetlisi olarak; annesi, babası ve ağabeyi ile tribündeki yerini alacak.