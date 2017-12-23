 Alper: Serimiz sürecek – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Alper: Serimiz sürecek

    Alper: Serimiz sürecek
    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu , Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi konuştu. Alper "İyi bir seri yakaladık. Hedefimiz yolumuza kayıpsız olarak devam etmek. Konya'yı da yenip devre arasına öyle girmeyi planlıyoruz" dedi. Sezon sonu camiaya kupalar hediye etmek istediklerini de kaydetti.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:53
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