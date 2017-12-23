Songülen için anıt

Fenerbahçe Spor Kulübü'nun kurucularından ve ilk başkanı Ziya Songülen için yaptırılan anıt mezar dün Başkan Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu bir törenle açıldı. Yıldırım "Ziya Songülen 110 yıl önce yaktığı ateş ile zor olanı başardı. Türk ulusunu Fenerbahçe sevgisiyle tanıştırdı" diye konuştu. Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey ve Necip Bey ile birlikte Fenerbahçe'yi kuran 3 kişiden biri ve ilk başkanıydı.