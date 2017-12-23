Obra: Yenilginin sorumlusu benim

FENERBAHÇE Doğuş, Euroleague'de Maccabi FOX'a 82-73 yenildikten sonra koç Zeljko Obradovic sorumluluğu aldı. Efsane isim "Hücumda istediklerimizi yapamadık. Takımın kötü görüntüsünün en büyük sorumlusu koç olarak benim" ifadelerini kullandı.