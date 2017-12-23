 Obra: Yenilginin sorumlusu benim – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Obra: Yenilginin sorumlusu benim

    Obra: Yenilginin sorumlusu benim
    FENERBAHÇE Doğuş, Euroleague'de Maccabi FOX'a 82-73 yenildikten sonra koç Zeljko Obradovic sorumluluğu aldı. Efsane isim "Hücumda istediklerimizi yapamadık. Takımın kötü görüntüsünün en büyük sorumlusu koç olarak benim" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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