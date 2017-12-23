Biletler satışta

F.Bahçe'nin 27 Aralık Çarşamba günü 20.30'da Ülker Stadı'nda oynayacağı Türkiye Kupası maçının biletleri satışa çıktı. En ucuz biletler 32.50 TL olacak. Karşılaşmanın en pahalı biletleri ise 216 TL. Yönetim taraftarın desteğinin bu maçta da sürmesini istiyor.