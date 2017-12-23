 Aydınus sıkıntısı – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Aydınus sıkıntısı

    Aydınus sıkıntısı
    Kanarya, Fırat Aydınus'un yönetiminde deplasman maçlarında sıkıntı yaşıyor. Sarı-lacivertliler, deneyimli hakemin yönettiği son 13 dış saha karşılaşmasında 2 galibiyet alabildi. Fenerbahçe bu kötü istatistiği Atiker Konyaspor deplasmanında kırmaya çalışacak.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:32
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