Hedef liderlik

SüperLig'de oynadığı son 5 maçı kazananaverajla 2. sıraya kadar yükselmişti. Kanaryabugünile kritik bir maça çıkacak.amacı; zorlu deplasmanda bir kezdaha kazanarak hem serisini sürdürmek hem de rakiplerininmaçlarında alacağı sonuçlara göre devreyelider girmeyi hedefliyor.Kanarya'da Konya maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor. Sağ bekte cezalıyerinegörev yapacak.için de özel bir maç olacak. Tecrübeli hoca, Konya temsilcisinde 3 sezon görev almıştı. Kocaman, Anadolu ekibini Avrupa Kupaları'na taşımış,kazandırmıştı.