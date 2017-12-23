Hedef liderlik
Kanarya bugün Konyaspor’u yenerek Başakşehir ve G.Saray maçları sonucuna göre devreyi zirvede bitirmek istiyor
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan sarı-lacivertliler averajla 2. sıraya kadar yükselmişti. Kanarya bugün Atiker Konyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe'nin amacı; zorlu deplasmanda bir kez daha kazanarak hem serisini sürdürmek hem de rakiplerinin maçlarında alacağı sonuçlara göre devreye lider girmeyi hedefliyor.
SAĞ BEKTE FORMA İSLA'NIN
Kanarya'da Konya maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor. Sağ bekte cezalı Şener Özbayraklı'nın yerine Mauricio İsla görev yapacak. Teknik Direktör Aykut Kocaman için de özel bir maç olacak. Tecrübeli hoca, Konya temsilcisinde 3 sezon görev almıştı. Kocaman, Anadolu ekibini Avrupa Kupaları'na taşımış, Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı.
SAĞ BEKTE FORMA İSLA'NIN
Kanarya'da Konya maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor. Sağ bekte cezalı Şener Özbayraklı'nın yerine Mauricio İsla görev yapacak. Teknik Direktör Aykut Kocaman için de özel bir maç olacak. Tecrübeli hoca, Konya temsilcisinde 3 sezon görev almıştı. Kocaman, Anadolu ekibini Avrupa Kupaları'na taşımış, Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Hedef liderlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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