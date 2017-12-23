 Hedef liderlik – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Hedef liderlik

    Hedef liderlik

    Kanarya bugün Konyaspor’u yenerek Başakşehir ve G.Saray maçları sonucuna göre devreyi zirvede bitirmek istiyor

    Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan sarı-lacivertliler averajla 2. sıraya kadar yükselmişti. Kanarya bugün Atiker Konyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe'nin amacı; zorlu deplasmanda bir kez daha kazanarak hem serisini sürdürmek hem de rakiplerinin maçlarında alacağı sonuçlara göre devreye lider girmeyi hedefliyor.

    SAĞ BEKTE FORMA İSLA'NIN
    Kanarya'da Konya maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor. Sağ bekte cezalı Şener Özbayraklı'nın yerine Mauricio İsla görev yapacak. Teknik Direktör Aykut Kocaman için de özel bir maç olacak. Tecrübeli hoca, Konya temsilcisinde 3 sezon görev almıştı. Kocaman, Anadolu ekibini Avrupa Kupaları'na taşımış, Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı.

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:58
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