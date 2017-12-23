Dünya Kupası senesi olması Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı. Oyuncu,'den ayrılsa bile Milli Takım'a seçilmek için İngiltere dışına çıkmak istemiyor. Hedefi Premier Lig'den bir başka takıma geçerek göz önünde olmak ve bu yaz İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almak.'ye gelme şansı bu sebeple çok az.Sarı-lacivertlilerin orta saha adayları arasında maliyeti en uygun olanı. Sol ayaklı olması, oyunun kurulumundaki sürati ilescoutlarının uzun süredir takibinden olan bir isim. Sözleşmesinin gelecek sezon sona ermesi de bir önemli artısı. Sarı-lacivertliler uygun bir rakama transferi noktalamaya çalışacak. Gelme ihtimali en yüksek isim olarak görülüyor.Palmeiras formasını giymeye çok yakındı ancak bir türlü imzalar atılmadı.daha çok bonservis isterken Türkiye'den Fenerbahçe ve İtalya'dan Lazio'nun 23 yaşındaki oyuncuyla yakın ilgisi var. Fluminense açık açık Avrupa'dan teklif beklediğini iletti.da kariyerin bu döneminde Avrupa'ya açılmak istiyor. İş Fenerbahçe'nin teklifinde bitiyor.