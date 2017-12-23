Orta saha borsası Jack Wilshere
Dünya Kupası senesi olması Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı. Oyuncu, Arsenal'den ayrılsa bile Milli Takım'a seçilmek için İngiltere dışına çıkmak istemiyor. Hedefi Premier Lig'den bir başka takıma geçerek göz önünde olmak ve bu yaz İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almak. Fenerbahçe'ye gelme şansı bu sebeple çok az.
Yasin Ayyoub
Sarı-lacivertlilerin orta saha adayları arasında maliyeti en uygun olanı. Sol ayaklı olması, oyunun kurulumundaki sürati ile Fenerbahçe scoutlarının uzun süredir takibinden olan bir isim. Sözleşmesinin gelecek sezon sona ermesi de bir önemli artısı. Sarı-lacivertliler uygun bir rakama transferi noktalamaya çalışacak. Gelme ihtimali en yüksek isim olarak görülüyor.
Gustavo Scarpa
Palmeiras formasını giymeye çok yakındı ancak bir türlü imzalar atılmadı. Fluminense daha çok bonservis isterken Türkiye'den Fenerbahçe ve İtalya'dan Lazio'nun 23 yaşındaki oyuncuyla yakın ilgisi var. Fluminense açık açık Avrupa'dan teklif beklediğini iletti. Scarpa da kariyerin bu döneminde Avrupa'ya açılmak istiyor. İş Fenerbahçe'nin teklifinde bitiyor.
Yasin Ayyoub
Sarı-lacivertlilerin orta saha adayları arasında maliyeti en uygun olanı. Sol ayaklı olması, oyunun kurulumundaki sürati ile Fenerbahçe scoutlarının uzun süredir takibinden olan bir isim. Sözleşmesinin gelecek sezon sona ermesi de bir önemli artısı. Sarı-lacivertliler uygun bir rakama transferi noktalamaya çalışacak. Gelme ihtimali en yüksek isim olarak görülüyor.
Gustavo Scarpa
Palmeiras formasını giymeye çok yakındı ancak bir türlü imzalar atılmadı. Fluminense daha çok bonservis isterken Türkiye'den Fenerbahçe ve İtalya'dan Lazio'nun 23 yaşındaki oyuncuyla yakın ilgisi var. Fluminense açık açık Avrupa'dan teklif beklediğini iletti. Scarpa da kariyerin bu döneminde Avrupa'ya açılmak istiyor. İş Fenerbahçe'nin teklifinde bitiyor.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
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yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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