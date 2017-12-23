 Açıkladı! Fernandao'yu istiyoruz... – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Açıkladı! 'yu istiyoruz...

    Açıkladı! <a href="/index/fernandao?id=28d66e18-5306-4e26-8e43-8b9051963da7" class="" rel="tag">Fernandao</a>'yu istiyoruz...

    Wagner Pires, “ listemizde, araştırmalarımız sürüyor. Yakında temasa geçebiliriz” şeklinde konuştu.

    Cruzeiro Başkanı Wagner Pires, Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığından dönen ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başkan Pires, " listemizde, araştırmalarımız sürüyor. Kısa süre içinde bu transfer için harekete geçebiliriz" dedi. Fenerbahçe cephesinden ise henüz resmi bir teklifin olmadığın belirtildi.

    KOCAMAN KARARSIZ
    Öte yandan Aykut Kocaman'ın 'nun gitmesi konusunda kararsız olduğu öğrenildi. Janssen ve Soldado'nun sık sakatlanması tecrübeli hocanın kafasını karıştırıyor.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:03
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