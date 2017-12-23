Açıkladı! Fernandao'yu istiyoruz...
Wagner Pires, “Fernandao listemizde, araştırmalarımız sürüyor. Yakında temasa geçebiliriz” şeklinde konuştu.
Cruzeiro Başkanı Wagner Pires, Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığından dönen Fernandao ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başkan Pires, "Fernandao listemizde, araştırmalarımız sürüyor. Kısa süre içinde bu transfer için harekete geçebiliriz" dedi. Fenerbahçe cephesinden ise henüz resmi bir teklifin olmadığın belirtildi.
KOCAMAN KARARSIZ
Öte yandan Aykut Kocaman'ın Fernandao'nun gitmesi konusunda kararsız olduğu öğrenildi. Janssen ve Soldado'nun sık sakatlanması tecrübeli hocanın kafasını karıştırıyor.
KOCAMAN KARARSIZ
Öte yandan Aykut Kocaman'ın Fernandao'nun gitmesi konusunda kararsız olduğu öğrenildi. Janssen ve Soldado'nun sık sakatlanması tecrübeli hocanın kafasını karıştırıyor.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
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ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Açıkladı! Fernandao'yu istiyoruz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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