Susic'ten istifa sinyali

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, sebep aramaya gerek olmadığını belirterek, rakibin kendilerinden iyi oynadığını vurguladı. Susic, istifa kararı ile ilgili olarak da pazartesi günü bir toplantı yapacaklarını kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Susic, rakibin kendilerinden çok iyi oynadıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını ve 1-0 öne geçtiklerini aktaran Susic, "Çok önemli pozisyonlar yakaladık, ama değerlendiremedik. Farklı oyun olabilirdi. Antalyaspor ikinci yarı bizden çok daha iyi oynadı, istediler, haklı galibiyet aldılar. Çok kötü bir serimiz vardı. Sakatlıklardan dolayı, kart cezalarından dolayı kötü dönem geçirdik. Bu akşam yine sahada hazır olmayan iki oyuncumuz vardı. Ancak sebep aramaya, bahane aramaya gerek yok, Antakya bizden iyi oynadı" dedi.



"İstifa sinyali"

Susic, bir gazetecinin 'İstifa söylemleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna şu cevabı verdi:

"Pazartesi yönetim kurulu ile bir toplantı yapacağız. Önümüzdeki hafta toplantı olacak kısa süre içinde sonucu öğrenirsiniz. Bugüne kadar Türkiye'de işlerin nasıl gittiğini biliyoruz. 11 teknik direktör değişti. Kötü seri yakaladığınız zaman antrenörün geleceği tartışılır. 5 maçta bir puan alabildik. Pazartesi her şey belli olur."