Antalyaspor 5 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Antalyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendi.

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanında 22. dakikada Vagner Love'un golüyle 1-0 öne geçti. Golün pasını Emre Akbaba'dan geldi.

Antalyaspor 32. dakikada Emre Güral ile Alanyaspor karşısında 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Antalyaspor 51. dakikada Deniz Kadah'ın golü ile mücadelede 2-1 öne geçti. Maçta son sözü Emre Güral söyledi ve Antalya derbsinin kazananı Antalyaspor oldu.

Antalyaspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles (Dk 79 Yekta Kurtuluş), Vainqueur (Dk. 88 Harun Alpsoy), Maicon, Deniz Kadah, El Kabir, Emre Güral (Dk. 90 Musa Nizam)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama (Dk. 61 Cenk Ahmet Alkılıç), Fofana, Tzavellas, Nsakala, Maniatis (Dk. 79 Emre Nefiz), Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Junior Fernandes (Dk. 61 Yusuf Serdar Çoban), Vagner Love

Goller: Dk. 22 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 ve 84 Emre Güral, Dk. 51 Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Nazım Sangare, Dk. 38 El Kabir, Deniz Kadah (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 85 Emre Güral, Dk. 90 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), Dk. 40 Efecan Karaca, Dk. 72 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)