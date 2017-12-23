FOTOMAÇ ne diyorsa o!

FOTOMAÇ, Tudor’un günlerinin sayılı olduğunu ve yerine Terim’in getirileceğini günler öncesinden yazmıştı. Yine haklı çıktık...

FOTOMAÇ, habercilikteki farkını bir kez daha gösterdi. Özellikle derbilerde üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra İgor Tudor'un Galatasaray'daki günlerinin artık sayılı olduğunu, yerine ilk adayın ise Fatih Terim olduğunu defalarca yazdık. Nitekim 'İmparator' dün imzayı atıp, 4. kez Galatasaray'ın başına geçti. FOTOMAÇ okurları yine önceden öğrenmenin ayrıcalığını yaşadı. Bizi izlemeye devam edin...