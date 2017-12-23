FOTOMAÇ ne diyorsa o!
FOTOMAÇ, Tudor’un günlerinin sayılı olduğunu ve yerine Terim’in getirileceğini günler öncesinden yazmıştı. Yine haklı çıktık...
FOTOMAÇ, habercilikteki farkını bir kez daha gösterdi. Özellikle derbilerde üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra İgor Tudor'un Galatasaray'daki günlerinin artık sayılı olduğunu, yerine ilk adayın ise Fatih Terim olduğunu defalarca yazdık. Nitekim 'İmparator' dün imzayı atıp, 4. kez Galatasaray'ın başına geçti. FOTOMAÇ okurları yine önceden öğrenmenin ayrıcalığını yaşadı. Bizi izlemeye devam edin...
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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