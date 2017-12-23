Özbek’ten güçlü liste

HOCA konusunu çözen başkan Dursun Özbek, 20 Ocak'taki seçime de yepyeni bir yönetimle girecek. Eski yöneticilerden Cemal Özgörkey, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yanı sıra iş adamları Ali Fatihoğlu ve Dinçer Azaphan, GSYİAD Başkanı Metin Öztürk'ün Özbek'in yeni listesinde yer almaları bekleniyor. Mevcut ekipten sadece Nasuhi Sezgin, Ural Aküzüm ile Burçin Arslan devam edecek.