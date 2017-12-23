Özbek’ten güçlü liste
HOCA konusunu çözen başkan Dursun Özbek, 20 Ocak'taki seçime de yepyeni bir yönetimle girecek. Eski yöneticilerden Cemal Özgörkey, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yanı sıra iş adamları Ali Fatihoğlu ve Dinçer Azaphan, GSYİAD Başkanı Metin Öztürk'ün Özbek'in yeni listesinde yer almaları bekleniyor. Mevcut ekipten sadece Nasuhi Sezgin, Ural Aküzüm ile Burçin Arslan devam edecek.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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