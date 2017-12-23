 Cengiz’in kozu Ibra! – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Cengiz’in kozu Ibra!

    Cengiz’in kozu Ibra!
    Olağanüstü Genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıklayan Mustafa Cengiz, Zlatan İbrahimoviç sözü verdi. Cengiz, "G.Saray'da her zaman dünya yıldızları oynamalı. Hala İbrahimovic'te ısrar ediyorum. Niye olmasın" dedi.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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