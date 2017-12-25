Okan Buruk'tan hakeme tepki
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “MHK en iyi şekilde değerlendirecektir. Doğru ve adil şekilde değerlendirme yapılır” dedi.
Ligin ilk yarısını da değerlendiren Buruk, şunları kaydetti:
"Lige çok iyi başladık. O performansı sürdürsek şu an da ilk üçün içerisinde olma şansımız vardı. Son döneme baktığımızda hem sağa içindeki sonuçların iyi gitmediğini hem de cezalar, sakatlıklar olumsuz etkiledi. Bugün 15 kişiyle geldik. Hepsi üst üste gelince seri oluştu. İlk önce kendi takımımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Bizde bunun sorumlusu olarak yeni sezon da ne yapabiliriz, takımımızı yukarıya nasıl çekebiliriz bunu düşünmek gerekiyor. Çok kötü puan toplamadık. 19 puan çok kötü değil ama başladığımız seriye göre yüksek puan toplama hedefimiz vardı."
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:04
-
Vida'da sürpriz kriz!
Toplam 3
Yorum
ERDAL ULUDAG VİDA,NIN MENAJERİ GALİBA FİKRET ORMAN İLE DAHA TEMASA GEÇMEDİ , TANISAYDI KENDİSİNİ EVDEKİ BULGURLARI SAKLAMAYA BAŞLARDI :) (PİRİNÇCİ MNJR.)
-
Eren Derdiyok'a Konyaspor kancası
Toplam 2
Yorum
elevli gidebilir ama bir şartla yerine daha iyisini alırsan herhalde bir gomisle ikinci yarıyı çıkaramazsın
-
Galatasaray'da şok sakatlık!
Toplam 1
Yorum
hakemliği bitirilmeli ! kasıtlı sert oynayan göztepe, fauller kartlar Galatasaraya penaltı göztepe kalesinde, atış GS kalesine ! yılan küçükken ezilmeli böyle hakem
Okan Buruk'tan hakeme tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.