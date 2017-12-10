Okan Buruk'a tarihi ceza gelebilir!

Galatasaray ile Akhisar arasında oynanan maçta hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderilen Okan Buruk, maçın ardından da "yasaklı bölgede röportaj vererek hem maçın hakemi Öztürk'e hem de sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor'a çok ağır sözler sarf etti.

Maçtan ihraç edilen, yasaklı bölgede röportaj veren ve hakem ile rakip takım teknik direktörü hakkında sportmenliğe aykırı açıkmalarda bulunan Okan Buruk'u çok ağır cezalar bekliyor.

TOPLAM 7 MAÇ CEZA YOLDA

Galatasaray - Akhisar maçı oynanırken yardımcı hakeme ve 4. hakeme sözlerinden dolayı minimum 3 maç ceza alması beklenen Okan Buruk, maçın hakemi ve rakip teknik adam hakkında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı da minimum 3 maç ceza alacak. Hakem tarafından saha dışına gönderilen ve "tedbirli" iken, tedbire uymayarak "karma" alanda röportaj veren Okan Buruk, minimum 1 maç cezaya çarptırılacak.

Buruk'un toplamda en az 7 maç ceza alması bekleniyor.



