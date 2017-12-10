Okan Buruk'a tarihi ceza gelebilir!
Galatasaray-Akhisarspor maçında birçok kuralı ihlal eden Okan Buruk'un en az 7 maç ceza alacağı öğrenildi.
Galatasaray ile Akhisar arasında oynanan maçta hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderilen Okan Buruk, maçın ardından da "yasaklı bölgede röportaj vererek hem maçın hakemi Öztürk'e hem de sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor'a çok ağır sözler sarf etti.
Maçtan ihraç edilen, yasaklı bölgede röportaj veren ve hakem ile rakip takım teknik direktörü hakkında sportmenliğe aykırı açıkmalarda bulunan Okan Buruk'u çok ağır cezalar bekliyor.
TOPLAM 7 MAÇ CEZA YOLDA
Galatasaray - Akhisar maçı oynanırken yardımcı hakeme ve 4. hakeme sözlerinden dolayı minimum 3 maç ceza alması beklenen Okan Buruk, maçın hakemi ve rakip teknik adam hakkında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı da minimum 3 maç ceza alacak. Hakem tarafından saha dışına gönderilen ve "tedbirli" iken, tedbire uymayarak "karma" alanda röportaj veren Okan Buruk, minimum 1 maç cezaya çarptırılacak.
Buruk'un toplamda en az 7 maç ceza alması bekleniyor.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:55
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Denizli'den 3 isme sert eleştiri
Toplam 1
Yorum
aydın böyle bir maça deneyimsiz hakemin verilmesi fotbol adına rezalet yasın kendini yere bıraktı hakemler göremedi mhk başkanı hangi takımdan
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Tek kişilik ordu
Toplam 1
Yorum
HAGİ10 NDİAYE BELHANDA FEGHOLİ FERNANDIO RAKİP KALEYE DAHA YAKIN OYNAMALILAR. ÖZELLİKLE NDİAYE
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 6
Yorum
Gürol Daldaban Bu ne biçim bir zihniyet,bunun bir izahı varmı acaba .Vah benim TÜRKİYEM .
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