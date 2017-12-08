 Akhisarspor sponsor buldu – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    sponsor buldu

    <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a> sponsor buldu

    Süper Lig'de 1.5 sezondur forma göğüs reklamı olmadan mücadele eden Teleset Mobilya , Köfteci Ramiz'le yeniden anlaştı. Akigolar, ligdeki ilk yıllarında da sponsor desteği aldığı firmanın göğüs reklamını Süper Lig'in kalan 20 maçında ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinde formasında taşıyacak. Yeşil-siyahlılar, bu reklamla ilk maça yarın lider Galatasaray deplasmanında çıkacak.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:29
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