Akhisarspor sponsor buldu
Süper Lig'de 1.5 sezondur forma göğüs reklamı olmadan mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor, Köfteci Ramiz'le yeniden anlaştı. Akigolar, ligdeki ilk yıllarında da sponsor desteği aldığı firmanın göğüs reklamını Süper Lig'in kalan 20 maçında ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinde formasında taşıyacak. Yeşil-siyahlılar, bu reklamla ilk maça yarın lider Galatasaray deplasmanında çıkacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:29
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Trabzonspor’un hedefi 3 puan
Toplam 2
Yorum
alper inşallah bu maçıda kayıpsız geçeceğiz
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 15
Yorum
adana madem terim iyi hoca gelsin adanaya memleketine,adanaspor veya demirsporun başına şmpiyon yapsında görelim.
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Valencia iddiası
Toplam 3
Yorum
bjk advers ADVERSİN İDDİASI ! CENK'İ İSTEYEN ÜST DÜZEY BİR AVRUPA TAKIMI KESİNLİKLE OLMAZ VE BUNDAN SONRADA OLMAYACAKTIR !
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