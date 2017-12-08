Süper Lig'de 1.5 sezondur forma göğüs reklamı olmadan mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor, Köfteci Ramiz'le yeniden anlaştı. Akigolar, ligdeki ilk yıllarında da sponsor desteği aldığı firmanın göğüs reklamını Süper Lig'in kalan 20 maçında ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinde formasında taşıyacak. Yeşil-siyahlılar, bu reklamla ilk maça yarın lider Galatasaray deplasmanında çıkacak.