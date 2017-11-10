Akhisar Stadı'nda hibrit çime tam not

TFF Çim Saha Denetçisi Şevki Ada, stadyumun sorumlusu Rıza Çakır ile birlikte hibrit çim üzerinde denetim yaptı. Çimler üzerinde her türlü testi yapan Ada, çimin henüz yeni olmasına rağmen maç oynanacak seviyeye geldiğini kaydetti. İç saha maçlarını 6 sezondur Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapan yeşil-siyahlılar ligin ikinci devresinde iç sahasındaki ilk maç olan Antalyaspor mücadelesini evinde oynamayı planlıyor.



Akhisar'da ihalesi ilk olarak Mayıs 2013'te yapılan yeni stat, inşaat süreci uzayınca geçtiğimiz Mart ayında yeniden ihale edildi. Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle yapımına nisan ayında yeniden başlanan 12 bin kapasiteli tesis, Spor Toto Akhisar Stadyumu adını aldı. Tribünler, koltuklandırma, ışıklandırma, skorbord ve çimlerin tamamlanmasıyla maç oynamaya hazır hale gelen stadın çatısının çelik konstrüksiyon strüktürü ve formu, Akhisar'ın simgesi sayılan zeytin ağacının yaprak formundan hareketle yaprak biçimli modüllerin yan yana gelmesiyle şekillendi. 550 araçlık otoparka sahip stadyum tamamen UEFA kriterleri ölçüsünde inşaa edildi.