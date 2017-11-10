Akhisar Stadı'nda hibrit çime tam not
TELESET Mobilya Akhisarspor'un sezonun ikinci yarısından itibaren iç saha maçlarını oynamayı planladığı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun hibrit çim uygulaması yapılan saha zeminine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıktı.
TFF Çim Saha Denetçisi Şevki Ada, stadyumun sorumlusu Rıza Çakır ile birlikte hibrit çim üzerinde denetim yaptı. Çimler üzerinde her türlü testi yapan Ada, çimin henüz yeni olmasına rağmen maç oynanacak seviyeye geldiğini kaydetti. İç saha maçlarını 6 sezondur Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapan yeşil-siyahlılar ligin ikinci devresinde iç sahasındaki ilk maç olan Antalyaspor mücadelesini evinde oynamayı planlıyor.
Akhisar'da ihalesi ilk olarak Mayıs 2013'te yapılan yeni stat, inşaat süreci uzayınca geçtiğimiz Mart ayında yeniden ihale edildi. Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle yapımına nisan ayında yeniden başlanan 12 bin kapasiteli tesis, Spor Toto Akhisar Stadyumu adını aldı. Tribünler, koltuklandırma, ışıklandırma, skorbord ve çimlerin tamamlanmasıyla maç oynamaya hazır hale gelen stadın çatısının çelik konstrüksiyon strüktürü ve formu, Akhisar'ın simgesi sayılan zeytin ağacının yaprak formundan hareketle yaprak biçimli modüllerin yan yana gelmesiyle şekillendi. 550 araçlık otoparka sahip stadyum tamamen UEFA kriterleri ölçüsünde inşaa edildi.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:51
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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