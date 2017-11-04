Akhisarspor, Alanyaspor'u konuk edecek
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Ligde üst üste Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup ettikten sonra 2 haftada sadece 1 puan alabilen Teleset Mobilya Akhisarspor, 11. haftaya 17 puan ve averajla 6. sırada girdi. İç sahada namağlup durumda bulunan yeşil-siyahlı takım, kendi evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor maçında hakem Ali Palabıyık görev yapacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlığı devam eden Olcan Adın'ın yarın da forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Yeşil-siyahlı ekipte Ömer Bayram, Abdoulwahid Sissoko ve Mustafa Yumlu ceza sınırında bulunuyor.
Rakibiyle Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, kalesinde gol görmediği iki müsabakada 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Manisa'da Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:26
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 47
Yorum
H.K sen neyi kazandında takımın en iyisini satıyosun. yarım asır şampiyon olamamışsın bunların aklı hala gençlerbirliği, ankaragücü aklı.
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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