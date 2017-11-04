 Akhisarspor, Alanyaspor'u konuk edecek – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    , 'u konuk edecek

    Akhisarspor, Alanyaspor'u konuk edecek

    Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya , yarın Aytemiz 'u ağırlayacak.

    Ligde üst üste Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup ettikten sonra 2 haftada sadece 1 puan alabilen Teleset Mobilya , 11. haftaya 17 puan ve averajla 6. sırada girdi. İç sahada namağlup durumda bulunan yeşil-siyahlı takım, kendi evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz maçında hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

    Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlığı devam eden Olcan Adın'ın yarın da forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Yeşil-siyahlı ekipte Ömer Bayram, Abdoulwahid Sissoko ve Mustafa Yumlu ceza sınırında bulunuyor.

    Rakibiyle Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, kalesinde gol görmediği iki müsabakada 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Manisa'da Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:26
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