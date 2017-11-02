 Akhisarspor'dan erken sözleşme – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Akhisarspor'dan erken sözleşme

    Akhisarspor'dan erken sözleşme

    Süper Lig'de son Başakşehir yenilgisine rağmen 10 haftalık periyotta 17 puan toplayıp başarılı bir performans sergileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek 3 isimle devre arasında nikah tazelemek istiyor.

    Başkan Hüseyin Eryüksel, iskelet kadroyu önümüzdeki sezonlarda da korumak istediklerini belirterek teknik heyetin takımda görmek istediği Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik ve Aykut Çeviker ile görüşme yaptıklarını ifade etti.

    Başkan Eryüksel, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Soner, Muğdat ve Aykut da gelecek sezonlar bizimle devam etmek istediklerini bildirdiler. Biz de menajerleri aracılığıyla ilk tekliflerimizi sunduk. Eğer anlaşma sağlanırsa devre arasında masaya oturup sözleşmelerini uzatacağız" diye konuştu. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı nedeniyle 3 maçtır forma giyemeyen Olcan Adın, pazar günü Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yine takımdaki yerini alamayacak. Kadroda Olcan dışına eksik oyuncu bulunmuyor.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:56
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