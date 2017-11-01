Akhisarspor'un planı hazır
Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, forvet oyuncularına özel çalışmalar yaptırıyor.
Tesisleri bakımda olduğu için Akhisar İlçe Stadı'nda hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Okan Buruk, özelikle kanat organizasyonlarına önem veriyor. Hücum hattında görev alan oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Buruk, öğrencilerinden yakaladıkları fırsatları değerlendirmelerini istedi. Gol yollarında cömert davranma lükslerinin olmadığını ifade eden genç teknik adam, savunma oyuncularına da tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini belirtti. Maç öncesi bilet fiyatları misafir seyirci 10, maraton 11, kapalı 15 ve VIP tribün 20 TL olarak belirlendi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:24
-
Ne oldu sana!
Toplam 11
Yorum
hayret Daha önce ne idi ki şimdi ne olsun. Hayret Tolga'nın hiç bir şey olmadığını bir sen bilmiyorsun hoca değilsin ki bilesin.biran önce bırakgit
-
Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz
Toplam 6
Yorum
LİVERPOOLLU BU ADAMA NE İÇİRDİNİZ BÖYLE UÇMUŞ.
-
Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz
Toplam 6
Yorum
liverpooollu Türkiye sadece BJK dan ibaret değil.O yüzden siz sadece kendi kulübünüzü temsil ediyorsunuz.Milli takıma Ş.Güneşi göndermediniz.
Akhisarspor'un planı hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.