Akhisarspor deplasmanda kazanmakta zorlanıyor
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 90+2. dakikada yediği golle 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 4 puan topladı.
Bu sezon özellikle iç sahadaki başarılı performansıyla dikkati çeken Akhisarspor, evinde topladığı 13 puana rağmen deplasmanda kazanmakta zorlanıyor.
İç sahada namağlup durumda bulunan yeşil-siyahlı takım, deplasmanda ise Trabzonspor'u 6-1 yendi, Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Ege temsilcisi, dış sahadaki diğer maçlarda Bursaspor'a 3-0, Atiker Konyaspor'a 2-0 ve son olarak Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.
HENRİQUE 6. GOLÜNE ULAŞTI
Ligde 18 gole ulaşan Akhisarspor'da, dünkü maçta tek golü atan Paulo Henrique ise üste üste üçüncü hafta gol sevinci yaşadı.
Toplam 6 golle takımdaki en skorer isim konumundaki Henrique'yi ikişer golle Soner Aydoğdu ile Abdoulwahid Sissoko, birer golle Eray Ataseven, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Onur Ayık, Ömer Bayram, Serginho ve Eray Ataseven izliyor. Ege temsilcisinin diğer golünü Trabzonsporlu Mustafa Akbaş kendi kalesine attı.
CEZA SINIRINDAKİ OYUNCU SAYISI 3'E ÇIKTI
Ege temsilcisinde üçer sarı kartı bulunan Ömer Bayram ve Sissoko'nun ardından Mustafa Yumlu da dün gördüğü kartla ceza sınırına geldi.
Bu üç futbolcudan biri sarı kartla cezalandırılması halinde cezalı duruma düşecek.
Öte yandan, günü izinli geçirecek Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncular 5 Kasım Pazar günü Manisa'da oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:25
-
Rdıvan Dilmen iki Beşiktaşlıyı övdü!
Toplam 5
Yorum
BJK FENER MAÇI 1 PENALTI BİR NİZAMİ GOL. ALANYA MAÇI BİR PENALTI. BEŞİKTAŞTAN ÇALINAN PUANLARDAN GELEN PARALAR GÖZÜNÜZE DURSUN.
-
Beşiktaşlı yıldızlardan Güneş'e şok tavır
Toplam 9
Yorum
EAGLE LENS SEN NEYİN PEŞİNDESİN 1 AYDIR FUTBOLLA ALAKAN YOK. ALDIĞIN PARANIN HAKKINI VER. MEDEL ADAMMI OLDUN :)
-
Aziz Yıldırım ağladı! Gözyaşlarına engel olamadı
Toplam 6
Yorum
Dosdoğru Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar "insan"dır Aziz Yıldırım! Hatasıyla sevabıyla, ama gözü başı ayrı oynamadan, kimseye eyvallahı olmadan
Akhisarspor deplasmanda kazanmakta zorlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.