 Okan Buruk'tan 'VAR'a destek – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'tan 'VAR'a destek

    Okan Buruk'tan 'VAR'a destek

    Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya 'un Teknik Direktörü , Futbol Federasyonu tarafından ilk kez bu hafta İstanbul'da oynanacak maçlarda hayata geçirilecek video yardımcı hakem (VAR) uygulamasına destek verdi.

    Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le İstanbul'da karşılaşacaklarını hatırlatan Buruk, "Biz de bir ilki yaşayacağız. Bu uygulamanın Türk futboluna olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Her takım karşılaşmalar esnasında kararlara itiraz ediyor. Bu süre de 45 saniye ile 1 dakika arasında oluyor. Zaman kaybının önüne geçilmesi açısından uygulama fayda sağlar" dedi.

    Bazı karşılaşmalarda sertlik seviyesinin çok artığına değinen , "Hakemlerimizin mücadele sertliğinden ötürü zaman zaman yakalayamadıkları pozisyonlar oluyor. Maçların ardından birçok tartışma yaşanabiliyor. Karşılaşma sonu konuşmaların yerine doğruların gerçek bir şekilde video ile tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlardan çok zarar gören takımlar oluyor. Hakemlere de bu konuda hep hak veriyoruz. Yani her şeyi göremezler, hata yapabilirler. Futbolcular ve teknik adamlar nasıl hata yapıyorsa hakemlerin de yanılma hakkı var. Video yardımcı hakem (VAR) uygulaması hakemlerin işini kolaylaştıracak" diye konuştu.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:27
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