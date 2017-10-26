Okan Buruk'tan 'VAR'a destek
Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor'un Teknik Direktörü Okan Buruk, Futbol Federasyonu tarafından ilk kez bu hafta İstanbul'da oynanacak maçlarda hayata geçirilecek video yardımcı hakem (VAR) uygulamasına destek verdi.
Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le İstanbul'da karşılaşacaklarını hatırlatan Buruk, "Biz de bir ilki yaşayacağız. Bu uygulamanın Türk futboluna olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Her takım karşılaşmalar esnasında kararlara itiraz ediyor. Bu süre de 45 saniye ile 1 dakika arasında oluyor. Zaman kaybının önüne geçilmesi açısından uygulama fayda sağlar" dedi.
Bazı karşılaşmalarda sertlik seviyesinin çok artığına değinen Okan Buruk, "Hakemlerimizin mücadele sertliğinden ötürü zaman zaman yakalayamadıkları pozisyonlar oluyor. Maçların ardından birçok tartışma yaşanabiliyor. Karşılaşma sonu konuşmaların yerine doğruların gerçek bir şekilde video ile tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlardan çok zarar gören takımlar oluyor. Hakemlere de bu konuda hep hak veriyoruz. Yani her şeyi göremezler, hata yapabilirler. Futbolcular ve teknik adamlar nasıl hata yapıyorsa hakemlerin de yanılma hakkı var. Video yardımcı hakem (VAR) uygulaması hakemlerin işini kolaylaştıracak" diye konuştu.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:27
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
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yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
Okan Buruk'tan 'VAR'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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