Haberler Adana Demirspor "Galatasaray'ı yeneceğiz"

"Galatasaray'ı yeneceğiz"

“Taraftar desteğiyle Galatasaray karşısında elimizden geleni yapacağız. Güçlü bir oyun ortaya koyacağız. İyi netice alacağız.”

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 06:50
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"Galatasaray'ı yeneceğiz"

Trendyol Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Adana Demirspor, bugün evinde lider Galatasaray'a sürpriz yapmak istiyor. Samsun deplasmanından puanla dönen mavişimşekler, güçlü rakibine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Hikmet Karaman da taraftar desteğiyle Galatasaray'ı puansız göndermek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

GÜÇLÜ OYNAYACAĞIZ

Hikmet Karaman, Galatasaray karşısında taraftar desteğine çok ihtiyaçları olacağının altını çizdi. Karaman, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Rakibimiz karşısında elimizden geleni yapacağız. Güçlü bir oyun ortaya koyacağız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Umarım iyi bir netice alacağız. Sakat veya eksiklerden ziyade elimizdekilerin ne verdiği önemli" diye iddialı konuştu.

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