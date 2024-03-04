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Yukatel Adana Demirspor VavaCars Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 28. hafta maçında Yukatel Adana Demirspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Adana'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 16:56 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 17:00
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Yukatel Adana Demirspor VavaCars Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

Yukatel Adana Demirspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Semih, Gravillon, Mohammadi, Michut, Maestro, Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Balotelli

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Salih, Levent, Fegholi, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Markao

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yukatel Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçı TSİ 17.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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